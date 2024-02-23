شهدت انتخابات نقابة المهندسين 2024 في محافظة كفر الشيخ إقبالا متزايدا من أعضاء الجمعية العمومية الذين حرصوا على التوافد على مقر النقابة الفرعية بشارع عبد السلام عارف بمدينة كفر الشيخ، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي عقب صلاة الجمعة.

انتخابات نقابة المهندسين 2024 في محافظة كفر الشيخ

وسارت الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية التي وضعتها اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2024 في محافظة كفر الشيخ بشكل جيد، كما تم وضع علامات إرشادية لتسهيل دخول الناخبين، والحفاظ على المسافات الآمنة منعاً للتكدس والزحام.

ووفقاً للجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للمهندسين، فإنّ آخر موعد للتصويت في انتخابات نقابة المهندسين 2024 سيكون في تمام الساعة 7 مساءً، وعقب ذلك يتم إغلاق الصناديق، وبدء أعمال فرز الأصوات الصحيحة والباطلة، وتجميع الأصوات تمهيدًا لإعلان نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 في محافظة كفر الشيخ عقب انتهاء عملية التصويت بساعات قليلة.

16 مرشحاً في انتخابات نقابة المهندسين 2024 في محافظة كفر الشيخ

ويتنافس على مقاعد النقابة الفرعية للمهندسين بكفر الشيخ 16 مهندساً مقسمين إلى 7 مرشحين عن شُّعبة «الكهرباء»، و4 مرشحين عن شُّعبة «الميكانيكا»، و3 مرشحين عن شُّعبة «المدني» و2 مرشحين عن الشُّعب المُجمعة وهي «الغزل والنسيج، والكيميائية والنووية، والتعدين والبترول والفلزات».

ويصل عدد من يحق لهم التصويت في انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للمهندسين بكفر الشيخ من أعضاء الجمعية العمومية إلى 20 ألف عضو، وهم المهندسون الذين سددوا الاشتراك السنوي.