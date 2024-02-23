انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لكلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة غدا

تنظم كلية الهندسة بنين بالقاهرة بجامعة الأزهر، مؤتمرها الهندسي الدولي السادس عشر، غدا السبت، والذي يعقد في الفترة من 24 إلى 25 من فبراير 2024، تحت عنوان «التطبيقات الهندسية الحديثة والذكاء الاصطناعي من أجل الاستدامة»، يأتي ذلك في إطار نشاطها العلمي العالمي الذي تتميز به ويعكس عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعة وجامعة على مر التاريخ والعصور منذ أكثر من ألف عام من العطاء.

أوضح الدكتور محمد مهنى، عميد الكلية رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يقام في إطار رسالة الكلية للنهوض والارتقاء بالبحث العلمي، وأن المؤتمر الدولي الـ 16 للكلية يقام برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

سلسلة المؤتمرات العلمية

وأضاف عميد كلية الهندسة، أن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات العلمية التي تعقدها كلية الهندسة بنين بالقاهرة؛ لمناقشة الأفكار البحثية المبتكرة المتعلقة بمختلف التخصصات الهندسية، وكذلك الدراسات التكميلية، مثل: الرياضيات، والفيزياء الهندسية، وإجراء نقاشات علمية وورش عمل؛ بهدف تبادل المعرفة الهندسية والتكنولوجية وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

جمعية تطوير العلوم والتكنولوجيا اليابانية

وأشار عميد كلية الهندسة إلى أن المؤتمر يقام هذا العام بالتعاون مع جمعية تطوير العلوم والتكنولوجيا اليابانية وبحضور عدد من الأساتذة اليابانيين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الحديثة في مختلف التخصصات الهندسية، مؤكدًا أنه يشارك في أعمال المؤتمر وجلساته العلمية وورشه التدريبية عدد من العلماء المتخصصين وطلاب الدراسات العليا من مختلف كليات الهندسة الأربعة بجامعة الأزهر، إضافة إلى مشاركين من كليات الهندسة في الجامعات والمعاهد البحثية المصرية ومن مختلف الدول العربية والأجنبية، كما سيحضر المؤتمر وفود من الشركات والهيئات الهندسية المختلفة.

يقام المؤتمر برئاسة الدكتور محمد مهني عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور أحمد القاضي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر، والدكتور محمد سعد الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أمين عام المؤتمر، والدكتور أشرف المراكبي وكيل الكلية السابق للدراسات العليا والبحوث أمين عام المؤتمر، والدكتور صلاح سالمان الأستاذ بقسم التعدين والبترول بالكلية و مقرر عام المؤتمر.