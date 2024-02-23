مدبولي: مساحة رأس الحكمة الجديدة تبلغ 170.8 مليون متر مربع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المشروع شراكة بين الدولتين المصرية والإماراتية الشقيقتين، موضحًا أن الجانب المصري ممثل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهي الجهة المعنية بتنمية المجتمعات العمرانية، والجانب الإماراتي ممثل في شركة أبو ظبي التنموية القابضة والذي يقوم برئاستها الوزير محمد حسن السويدي.

وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، نقتله قناة «إكسترا نيوز»، أن المشروع يأتي بنفس الآلية التي تقوم بها الدولة متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع كل المطورين والقطاع الخاص، موضحًا أنه يتم تخصيص قطعة من الأرض مع المطور، تقوم الدولة بأخذ مقدم نقدي، ويكون لها حصة من أرباح المشروع لتعظيم أصول الدولة.

واستكمل: «تم تنفيذ هذه النقطة مع عدد من المطورين، ولكن على مستوى مجتمع سكني صغير مثل كمباوندات، ولكن مع حجم الدولتين وقدرهم نتحدث عن حجم مشروع هو الأضخم على الإطلاق، على حجم مدينة أو ما يطلق عليه رأس الحكمة والتي سيكون مساحتها 170.8 مليون متر مربع ما يعادل أكثر من 40 ألفا و600 فدان».

وتابع: «هذا التجمع العمراني ستقوم شركة أبو ظبي العمرانية القابضة بتأسيس شركة باسم رأس الحكمة وستكون شركة مساهمة مصرية، وستكون الشركة الأم التي ستطور هذا المشروع».