محافظ مطروح: وصول أحدث وحدة أشعة مقطعية إلى مستشفى سيوة المركزي (صور)

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وصول أحدث وحدة الأشعة المقطعية المٌتنقلة إلى مستشفى سيوة المركزي، بدعم من وزارة الصحة، في خطة دعم القطاع الصحي بالمحافظة بالأجهزة الطبية، والكوادر البشرية المتخصصة، مما يُساهم في الارتقاء بجميع الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وجميع المترددين على المستشفيات الحكومية المختلفة.

تطوير منظومة الصحة بمطروح

وقال محافظ مطروح، اليوم، إن ذلك يأتي في إطار جهود تطوير منظومة الصحة ورفع مستوى الخدمات الطبية في الوحدات الصحية والمراكز الطبية وجميع المنشآت الصحية في جميع المناطق بالتعاون بين محافظة مطروح ووزارة الصحة، بالتنسيق مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان على جهود دعم منظومة الصحة بالمحافظة.

دعم مستشفى سيوة

وأضاف محافظ مطروح، أنه جرى مٌتابعة وصول وحدة الأشعة المقطعية المتنقلة لمستشفى سيوة المركزي دعماً من وزارة الصحة للعمل لخدمة المرضى، مٌوجهاً الشكر لوزير الصحة على جهود دعم منظومة الصحة بالمحافظة.

تشغيل سيارة الأشعة المقطعية المتنقلة

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه سيتم تشغيل سيارة الأشعة المقطعية المٌتنقلة وتقديم خدماتها للمواطنين من خلال الطاقم الطبي العامل عليها ولحين الانتهاء من تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد بالمستشفى.