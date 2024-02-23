بعد حديث مدبولي عنه.. مشروع الضبعة يوفر كهرباء نظيفة للساحل الشمالي الغربي

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أهمية توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى في رأس الحكمة بين الإمارات ومصر، التي بدورها تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي.

دخول استثمار أجنبي مباشر

وأشار مدبولي إلى أنه يتم دخول استثمار أجنبي مباشر للدولة المصرية خلال شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، يكون على دفعتين، إذ أن الدفعة الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والثانية بعد شهرين بإجمالي 20 مليار دولار.

وأشار رئيس الوزراء في حديثه إلى مشروع الضبعة الذي بدوره سيوفر كهرباء نظيفة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي.

ما هو مشروع الضبعة؟

ومشروع الضبعة النووية، يعمل على تدفق 9 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومحطات الطاقة النووية لها دور مهم في توليد كهرباء الحمل الأساسي منحفضة الكربون على مدار 60 عامًا.

وتشغيل محطات الطاقة النووية، يُعد أرخص من الغاز والفحم في التشغيل والصيانة، رغم أن بناءه مكلف إلا أنه سيوفر الطاقة فيما بعد، كما أن هذه المحطات لا تواجه مشاكل كبيرة مثل التقلبات السعرية للوقود الأحفوري التقليدي.

والطاقة النووية أيضًا تُعد من الطاقات النظيفة والخالية من انبعاثات الكربون، كما أنه يواجه الاحتباس الحراري.