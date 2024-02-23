حالة الطقس غدا.. منخفض جوي وأمطار تضرب 14 محافظة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، إذ تٌشير التوقعات إلى سقوط أمطار مع تعرض البلاد إلى منخفض جوي يؤدي إلى وجود غطاء سحابي وغيوم جٌزئية في جميع المحافظات، مع تأثير الشبورة المائية وللرياح المثيرة للرمال والأتربة على البلاد.

حالة الطقس غدا منخفض جوي يضرب المحافظات

وحول حالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية، إذ تتعرض 14 محافظة إلى سقوط أمطار بنسبة 40% على مدار بالتزامن مع تعرض البلاد إلى منخفض جوي، وهي «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، الغربية، الشرقية، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، أسيوط، سوهاج، المنيا، المنوفية، البحر الأحمر».

فرص سقوط الأمطار في المحافظات

كما تشهد محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة، الجيزة، القليوبية» تأثير الشبورة المائية لمدة 5 ساعات بداية من الساعة 4 فجراً حتى 9 صباحا ونشاطا للرياح، بالإضافة إلى محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

كما تشير التوقعات إلى استمرار تأثير ظاهرة الشبورة المائية والرياح على المحافظات خلال الأيام المقبلة، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة تزداد حدتها في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.