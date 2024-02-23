رئيس «الغد»: مخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي يوفر ملايين فرص العمل 

أكّد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، ترحيب الحزب وإشادته بمخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي للجمهورية، بطول 550 كيلومترًا من خلال تشييد 5 مدن جديدة ذكية، تضاف إلى مدينتي مطروح والسلوم، بعد تطويرها.

تنمية الساحل الشمالي الغربي

وأضاف رئيس «الغد»، في بيان، أنّ المخطط استهدف تشييد مجموعة من المدن لتغيير فكرة تنمية الساحل الشمالي الغربي، بحيث تكون تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة، وليس منتجعات سياحية صيفية، موضحًا أنّ المخطط حدد 5 مدن العلمين ورأس الحكمة والنجيلة وسيدي براني وجرجوب كمدن جديدة، فضلا عن تنمية مطروح والسلوم، حتى يكون لدينا سلسلة من المدن الجديدة ببنية أساسية متطورة، وهي مدن ذكية تستوعب ملايين السكان وتخلق ملايين فرص العمل للشباب المصري.

وتوفر تدفقات نقدية ضخمة من العملة الصعبة، وتغير خريطة مصر السياحية، وتضعها في مقدمة السياحة الشاطئية في العالم، والتي تليق بثروة مصر الجغرافية وشواطئها الطبيعية إذ حباها الله بشاطئ شمالي على البحر المتوسط امتد بطول 950 كيلومترًا، ولم يستغل تاريخيًا بشكل يتناسب مع قيمته العالمية.

الاستغلال الأمثل للشواطئ المصرية

وطالب «موسى» الحكومة المصريّة بالسير قدمًا وبالمثل للاستغلال الأمثل للشواطئ المصرية الشرقية، بطول 1070 كيلومترًا على البحر الأحمر، حتى تتبوأ مصر مكانتها السياحية التي تتناسب مع إمكانياتها الجغرافية الطبيعية، التي حباها الله بها، وثروتها من الشواطئ الطبيعية.