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مدبولي: الأولوية الكبرى في الخطة المالية للعام الجديد للصحة والتعليم وحياة كريمة

كتب:

شريف سليمان
04:42 م | الجمعة 23 فبراير 2024
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة كانت تناقش الخطة المالية للعام المالي الجديد 2024-2025، وفي إطار ترشيد الإنفاق وكيفية تخطي الأزمة الاقتصادية، سيتم التركيز في البعد الاستثماري للخطة الجديدة على قطاعي الصحة والتعليم ومشروع حياة كريمة.

وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، نقتله قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الصحة والتعليم لهما الأولوية الكبرى على مدار الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مشروع حياة كريمة، الذي يخدم 60 مليون مواطن من شعب مصر، الذي يعتبر من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الصحة والتعليم مع توفير هذه الموارد من مشروع مدينة رأس الحكمة، سيكون المستفيد الأكبر.

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بقلم شريف سليمان