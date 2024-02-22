«آي صاغة»: تماسك الذهب بسبب ضعف الدولار 

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية حالة من الاستقرار، مع منتصف تعاملات اليوم، في حين ارتفعت الأوقية ارتفاعًا طفيفًا بالبورصة العالمية، وظل متماسكًا بفعل ضعف الدولار، بعد أن كشف محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي عن حظر شديد بشأن الخفض المبكر لأسعار الفائدة وإنهاء دورة التشديد النقدي.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إنّ أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، بعد موجة من التراجع الحاد في تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3500 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بنحو دولارين، لتسجل 2027 دولارًا.

وأضاف إمبابي، أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 4000 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3000 جنيه، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2334 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28 ألف جنيه.

تراجع 85 جنيها في أسعار الذهب

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 85 جنيهًا، خلال تعاملات أمس، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3585 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3500 جنيه، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة دولارين، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2023 دولارًا، ولامست مستوى 2029 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2025 دولارًا.

وفي سياق متصل، أظهر محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي عن شهر يناير الماضي، أن مسؤولو الفيدرالي الأمريكي حذرين بشأن خفض أسعار الفائدة، ومعربين عن تفاؤلهم وحذرهم في الوقت ذاته بشأن التضخم.

وأشار محضر الاجتماع بتفاؤل أعضاء المجلس بنجاح توجهات سياسة الفيدرالي في خفض معدل التضخم الذي بلغ منتصف عام 2022 أعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عامًا.

وأبدى المسؤولون قلقهم من أن التضخم المرتفع يواصل الإضرار بالأسر، خاصة تلك التي لديها وسائل محدودة لاستيعاب الأسعار المرتفعة.