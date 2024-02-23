عاجل.. 35 مليار دولار في شهرين.. تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات

يعد توقيع صفقة الشراكة الاستثمارية الكبرى «رأس الحكمة» داخل مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تحمل عنوان «مصر والإمارات.. شراكة من أجل التنمية»، هي مخطط تنمية واستثمار ضخم بين مصر والإمارات، يشمل ضخ 35 مليار دولار، كمقدم للصفقة الاستثمارية مع الإمارات خلال شهرين.

تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تشهد مخطط تنمية واستثمار بين مصر والإمارات، وفقًا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وجاءت تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات، كالتالي:

- سيتم حل الأزمة الاقتصادية للدولة المصرية، من خلال ضخ 35 مليار دولار، وهي عبارة عن مقدم الصفقة الاستثمارية «رأس الحكمة»، مع دولة الإمارات.

قيمة الصفقة الاستثمارية الكبرى

- الصفقة تشمل جزء مالي «مقدم» كاستثمار أجنبي، بإجمالي 35 مليار جنيه خلال فترة شهرين.

- الدفعة الأولى منها خلال أسبوع 15 مليار دولار، وهي عبارة عن «تنازل دولة الإمارات لجزء من الودائع لها داخل البنك المركزي المصري، وسيتم تحويلهم من دولار لجنيه مصري».

- الدفعة الثانية سيتم ضخها بعد شهرين، بقيمة إجمالي 20 مليار دولار.