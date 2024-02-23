حجم استثمارات مشروع رأس الحكمة.. الحكومة تعلن التفاصيل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حجم استثمارات مشروع رأس الحكمة، مشيرا إلى أن مشروع رأس الحكمة شراكة وليس بيع أصول.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عقب توقيع مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي حملت عنوان «مصر والإمارات.. شراكة من أجل التنمية».

ولفت رئيس الوزراء إلى أن صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة ستتضمن شقين كالتالي:

- جزء مالي يسدد كمقدم.

- جزء حصة من أرباح المشروع.

حجم استثمارات مشروع رأس الحكمة.. مقدم 35 مليار دولار

وعن حجم استثمارات مشروع رأس الحكمة، أوضح أنه سيكون لمصر حصة من الأرباح طيلة مدة المشروع، لافتا إلى أن المقدم سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، يقسما على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الأولى، بإجمالي 20 مليار دولار».

الدفعة الأولى يبلغ الإجمالي الخاص بها 15 مليار دولار

وعن الدفعة الأولى أوضح أن الإجمالي الخاص بها 15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار، تأتي سيولة من الخارج مباشرة بالإضافة إلى تنازل شركة أبو ظبي القابضة عن جزء من الودائع التي كانت موجودة في البنك المركزي، بواقع 11 مليار دولار.

5 مليارات دولار تحول إلى جنيه ضمن الدفعة الأولى

وتابع رئيس الوزراء «سنستخدم في الدفعة الأولى 5 مليارات دولار تحول من دولار إلى جنيه مصري، حتى تستخدمها شركة أبو ظبي التنموية وشركة المشروع، في إنشاء المشروع، وبذلك يدخل استثمار أجنبي مباشر إجماليه 15 مليار دولار في الدفعة الأولى».