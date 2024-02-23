رئيس حزب مصر أكتوبر: «رأس الحكمة» امتداد للتعاون التنموي بين مصر والإمارات

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن توقيع صفقة الاستثمارات الكبرى المباشرة، لتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات، تأتي امتدادا للعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

وأضافت «مديح» في بيان، أن المشروع عبارة عن شراكة بين مصر والإمارات، ويتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، من فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، موضحة أن هذه الصفقة دفعة قوية للاقتصاد المصري، للنهوض من كبوته، وتخطي التحديات الراهنة.

الصفقة الاستثمارية الكبرى

أشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن الصفقة الاستثمارية الكبرى، تأتي ضمن الجهود المضنية للحكومة والقيادة السياسية لتصحيح مسار الاقتصاد المصري للأمام، لافتة إلى أن المشروع سيتضمن ضخ استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار، تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.

مشروع رأس الحكمة

وأكدت أن المشروع يأتي بالشراكة مع دولة الإمارات الشقيقة، وليس بيعا للأصول كما يروج المشككين، موضحة أهمية استثمار الأصول في كثير من دول العالم، مؤكدة أن المشروع يسهم فى القضاء على أزمة الدولار وتوفير العملة الصعبة، فضلا عن خفض الأسعار والقضاء على التضخم.