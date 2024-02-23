«برلمانية الوفد»: الصفقة الاستثمارية ستحل أزمة السيولة الدولارية

أشاد ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بالصفقة الاستثمارية الكبرى التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزاء، اليوم، مؤكدا أن هذه الصفقة ستحل أزمة السيولة الدولارية داخل السوق المصري، وتساهم في خلق المزيد من العمالة داخل السوق المصري.

الصفقة الاستثمارية ستحل أزمة السيولة الدولارية داخل السوق

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ خلال تصريحاته لـ«الوطن»، أن حزب الوفد يُرحب بالصفقة الاستثمارية بشكل كبير لما لها من عائد كبير على الاقتصاد المصري بشكل عام، وستقلل من حدة الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على المواطن المصري البسيط، وستحقق العديد من المكاسب للدولة المصرية.

وأكد الهضيبي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لها دور كبير في تعافي السوق المصري في ظل الأزمة الكبيرة، وذلك في ظل التحديات العديدة التي تواجه الدولة المصرية، قائلا: «حزب الوفد يرحب بالصفقة الاستثمارية الكبرى التي أعلنت اليوم بالشراكة مع الجانب الإماراتي، والاستثمارات الأجنبية سيظهر تأثيرها بشكل مباشر وسريع على السوق المصرية».

ونوه الهضيبي أن الاقتصاد المصري يحتاج لمثل هذه الاستثمارات المباشرة، خاصة الأجنبية منها بسبب الصعوبة في الموراد للحصول على العملة الصعبة، مؤكدا أن حزب الوفد يُرحب ويُثمن خطوات الحكومة المصرية لسعيها في جلب هذا النوع من الاستثمار، موجها الشكر لدولة الإمارات العربية التي دائما ما تساند الدولة المصرية.