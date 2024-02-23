ضربة مدوية للدولار في السوق الموازية بعد صفقة الحكومة| عاجل

واصل سعر الدولار انهياره في السوق الموازية بعد صفقة الحكومة الكبرى للاستثمار المباشر في مدينة رأس الحكومة، وساهمت في تدفق 35 مليار دلار بشكل عاجل خلال شهرين و150 مليار دولار استثمارات أخرى، ما أدى إلى انهيار الدولار في السوق الموازية وهبوطه تحت 50 جنيهًا للمرة الأولى.

سبب انهيار الدولار

وبحسب آخر تحديث لسعر الدولار في السوق السوداء منذ قليل بلغ نحو 49 جنيهًا بعد إعلان الحكومة تفاصيل صفقة الاستثمار الكبرى في مدينة رأس الحكمة، وبحسب حديث الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، أن سعر الدولار سوف يتراجع إلى أقل من 40 جنيهًا خلال الأيام المقبلة، بسبب تدفق مليارات الدولارات على الاقتصاد المصري.

وأضاف البنا في حديثه لـ«الوطن» أن سعر الدولار في السوق السوداء سوف يتهاوى عندما تكمل الحكومة بقية الإجراءات وتواجه السوق الموازية بضخ العملة الصعبة في الأسواق، وبالتالي سيقل الطلب على السوق السوداء بل ينعدم تمامًا في حالة توفير العملة في البنوك.

صفقة الحكومة بـ35 مليار دولار

وأعلنت الحكومة المصرية عن تفاصيل صفقة الاستثمار الكبرى في رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار من خلال شراكة كيانات اقتصادية كبرى تساهم في ضخ مليارات الدولارت في السوق المصرية.