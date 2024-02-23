انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بعد إعلان الحكومة تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى

شهدت السوق الموازيّة انخفاضًا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بعد إعلان الحكومة تفاصيل أكبر صفقة استثمار مباشر، وهي تنمية رأس الحكمة، التي توفر 35 مليار دولار خلال شهر من الإعلان عن الصفقة، كدفعة أولى من الاستثمارات المتوقعة من هذا المشروع.

سعر الدولار في السوق الموازية

وسجل سعر الدولار في السوق الموازية، في الوقت الحالي، ما بين 45 إلى 53 جنيهًا، متراجعًا بعد الإعلان عن تفاصيل الصفقة الخاصة بمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة.

مشروع تنمية مدينة راس الحكمة

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر صحفي، إنّ الصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بمشروع تنمية مدينة راس الحكمة على الساحل الشمالي الغربية في مصر، تعد أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

وأضاف أن الدولة المصرية منفتحة تماما على الاستثمار الأجنبي المباشر، وترحب بمثل هذه النوعية من المشروعات وأن يجري تنفيذها في أكثر من مجال على أرض مصر، لأنها تنمية متكاملة تحقق الهدف منها.

وأشار إلى أن مبلغ 35 مليار دولار الذي سيجري ضخه خلال شهرين من الصفقة الاستثمارية الكبرى، من شأنه حل جزء كبير من الأزمة حاليا، ويكون بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «الهدف من تلك الاستثمارات تعمير الأرض وخلق فرض عمل لأبنائنا وتحقيق استثمارات، ودعم الاقتصاد المصري»، مؤكدا أن المستثمر الذي يأتي لمصر يكسب ويستفيد.

ووجّه كلمة للشعب المصري، قائلا: «أشكر الشعب المصري على تحمله وصبره الكبير على الفترة الصعبة التي مرت علينا جميعا ونعاني منها، هذا الشعب الحقيقة أثبت وعيه الكامل وثقته وإيمانه بالقيادة السياسية، والأهم من كل ده إيمانه بأن هذه الدولة لازم تستمر ويكتب لها الاستقرار، ونتيجة لكده يضحي ويعاني ويكابد».

وتابع: «نأمل من خلال هذا المشروعات وعدد آخر من المشروعات المقرر افتتاحها الفترة المقبلة، بأن نتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها».