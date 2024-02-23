أعلن البنك المركزي عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 23-2-2024، وسجل نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع ، وفق المنصات الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تنشر «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخجمعة 23-2-2024، وهي كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، اليوم نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم، 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية خلال تعاملات بداية اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.