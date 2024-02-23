رئيس «كتلة الحوار»: الصفقة الاستثمارية الكبرى ستواجه السوق الموازية

أكد الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، أن صفقة رأس الحكمة، متميزة وتثلج صدور المصريين، وتشفي صدورهم في مواجهة السوق الموازية التي أشعلت سعر الدولار.

مشروع رأس الحكمة

أضاف رئيس كتلة الحوار في تصريحات لـ«الوطن»، أن فكرة مشروع رأس الحكمة بالشراكة، يحقق إشارات مهمة للتنمية المستدامة، والربح المستمر للدولة المصرية.

وتابع: «لا بد أن ننظر بتفاؤل لرفع معدلات التشغيل، والحد من نسبة البطالة، فضلا عن فتح آفاق للسياحة الخارجية على البحر الأبيض المتوسط، وهو مسعى لم يتحقق من قبل».

وثمن رئيس كتلة الحوار، نجاح الحكومة المصرية في تحقيق تلك الصفقة المؤثرة في الاقتصاد المصري، مؤكدا أنها ستلقي بظلالها بإيجابية، على وضعنا في مؤشرات الاقتصاد العالمي، مثل «موديز» وغيرها، قائلا: «مصر اليوم تتنفس بتفاؤل وثقة».

تنمية مدينة رأس الحكمة

كان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، شهد اليوم، مراسم توقيع شراكة استثمارية كبرى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتضمن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بشراكة استثمارية بين مصر والإمارات.

ووقع العقود الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلا للجانب المصري، ومحمد السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي.