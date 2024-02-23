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«أستاذ علوم سياسية»: صفقة «رأس الحكمة» خطوة استراتيجية نحو اقتصاد قوي

كتب:

مكرم شعبان
05:23 م | الجمعة 23 فبراير 2024
جانب من توقيع الصفقة الاستثمارية اليوم

جانب من توقيع الصفقة الاستثمارية اليوم

أكد الدكتور نجاح الريس، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، على أهمية صفقة مدينة رأس الحكمة، واصفاً إياها بأنها خطوة استراتيجية على طريق تحقيق تنمية اقتصادية شاملة في مصر.

صفقة «رأس الحكمة» خطوة استراتيجية نحو مستقبل اقتصادي

وأشار «الريس» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن الصفقة تُمثل شراكة استثمارية قوية بين مصر والإمارات العربية المتحدة، من خلال شركات قومية من البلدين، ما يُعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ويُشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وأوضح الريس، أن مدينة رأس الحكمة ستكون واجهة سياحية عالمية من أكبر الواجهات على ساحل البحر المتوسط، ما يُتوقع أن يُساهم في زيادة عدد السياح القادمين إلى مصر بنحو 8 ملايين سائح سنويًا.

وأشار إلى أن الصفقة، ستُوفر فرص عمل كبيرة للشباب المصري، ما يُساهم في تقليل البطالة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مؤكداً على أنها تُمثل ضربة قوية للسوق الموازي، حيث ستُساهم في استقرار سعر الصرف وتحسين قيمة الجنيه المصري.

وتابع الريس قائلاً: إن صفقة رأس الحكمة تُمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

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بقلم مكرم شعبان