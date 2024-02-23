خبير يكشف فوائد تحويل الودائع الدولارية إلى جنيه مصري

كشف الخبير الاقتصادي محمد أنيس، فوائد تحويل الودائع الدولارية بقيمة 5 مليارات دولار إلى جنيه مصري، من إجمالي 11 مليار دولار ودائع والتزامات على الحكومة المصرية، وذلك بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال توقيع شراكة استثمارية بين مصر والإمارات في مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة عن ذلك، وهو ما بدوره يؤدي إلى تراجع الدين الخارجي لمصر بنفس القيمة.

وشرح الخبير الاقتصادي محمد أنيس في تصريحات لـ«الوطن»، فوائد تحويل الودائع الدولارية إلى جنيه مصري، موضحًا أن الودائع هي عبارة عن دين على الدولة المصرية ومملوك لصاحبه أو المودع أي «دولة الإمارات»، وبالتالي تحويلها إلى الجنيه المصري يعني تحويل الوديعة إلى استثمار في السوق المحلي.

فوائد تحويل الودائع الدولارية إلى جنيه مصري

وأضاف أنيس أن الدولارات سيتم تحويل ملكيتها من الطرف المودع «الدولة الإماراتية» إلى المركزي المصري، ثم الأموال المصرية التي سيحصل عليها الإمارات مقابل هذه الدولارات سيقوم باستثمارها داخل السوق المصري.

الاستثمار في مشروع رأس الحكمة

وتابع أن ذلك يدل على مكسبين الأول هو تحويل الودائع أي الدين إلى الملكية للمركز المصري، وليس ودائع عليه ويتم تخفضهم من الدين الذي عليه، مقابل ذلك يتم استثمارها في المشروع الجديد: «وطبعا التحويل ده مفيد جدا وده أفضل استغلال للودائع الدولارية الموجودة في البنك المركزي المصري».