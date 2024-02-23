الرئيس التركي السابق عبد الله جول يزور الجامع الأزهر

زار الرئيس التركي السابق عبد الله جول، الجامع الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، حيث اصطحبه الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع، في جولة داخل أروقة المسجد، شارحًا أهم محطاته التاريخية، وأنشطته العلمية المختلفة.

الجامع الأزهر الشريف

عبر الرئيس عبد الله جول، عن سعادته بهذه الزيارة، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يزور فيها الجامع الأزهر الشريف، مشيدا بدور الأزهر الرائد في خدمة المسلمين، ودعم قضايا الأمة، ومنهجه الوسطي الذي يدعو إلى الحوار، والتسامح والإخاء وقبول الآخر، والتصدي للأفكار المنحرفة والفكر المتطرف.