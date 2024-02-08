مدير الجامع الأزهر يتفقد اختبارات المتقدمين للعمل بالرواق في الوادي الجديد

تفقد الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، اليوم، اختبارات المرحلة الثانية لاختيار المتقدمين للعمل محفظي ومعلمي القرآن الكريم بالرواق الأزهري بمحافظة الوادي الجديد.

اختبارات المرحلة الثانية لاختيار المتقدمين للعمل محفظي قرآن كريم

وذكر مدير عام الجامع الأزهر في بيان منذ قليل، أنَّ هذه الاختبارات تهدف لاختيار محفظين للقرآن الكريم على المنهج الأزهري الوسطي؛ ليكونوا نواةً لنشر رسالة الرواق الأزهري ذات التوجه المعتدل في المجتمع، وبناء نسُق من القيم القرآنية الحضارية لدى النشء تنعكس على سلوكياتهم وأخلاقهم، كما تعد الاختبارات محطة حاسمة يتمّ من خلالها تقييم المرشحين واختيار الأنسب من بينهم، وذلك للوقوف على الخبرات والمعرفة السابقة للمتقدم وكذلك قدراته التحليلية وتفكيره الوسطي السليم وفهم سلوكه ومدى ملائمته لطبيعة العمل بالرواق، وتقييم مدى توافق قدراته مع متطلبات العمل بالرواق الأزهري.

1500 دارسٍ في رواق القرآن

جدير بالذكر أنَّ عدد الفروع الحالية بالوادي الجديد 25 فرعًا وتضم 1500 دارسٍ برواق القرآن الكريم والتجويد، إضافة إلى دارسي برواق العلوم الشرعية والعربية، وتأتي هذه الاختبارات بهدف مواصلة الدور الحيوي للأزهر الشريف في التوسع في زيادة عدد مقرات الرواق الأزهري بجميع محافظات الجمهورية لاستهداف زيادة أعداد الدارسين لحفظ القرآن الكريم.