بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر كتب: شريف سليمان 11:54 ص | الجمعة 16 فبراير 2024 صلاة الجمعة - أرشيفية تقدم «الوطن»، بثًا مباشرًا، لشعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر، التي تنقلها القناة الأولى. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: هل ينتهي وقت قراءة سورة الكهف بانقضاء صلاة الجمعة؟ بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد النصر في المنصورة موعد صلاة الجمعة اليوم 9-2-2024 في المحافظات.. 12:14 مساء بالإسكندرية بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشاطئ بمحافظة بورسعيد مفتي الجمهورية يؤم المصلين في صلاة الجمعة بمسجد «السلطان» بسنغافورة (صور) موعد صلاة الجمعة اليوم في المحافظات والمدن المختلفة مواعيد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات.. البداية من مرسى علم صلاة الجمعة خطبة الجمعة بقلم شريف سليمان