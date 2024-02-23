عضو أمناء الحوار الوطني: صفقة رأس الحكمة تؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية في اقتصاد مصر

ثمن الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، توقيع صفقة رأس الحكمة، التي تعكس حجم الجهود المبذولة من جانب الدولة المصريّة؛ لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، الأمر الذي يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، التي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.

جذب الاستثمارات الأجنبية

وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن» إنّ نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

مشروع رأس الحكمة

وأكّد عضو مجلس أمناء الحوار، أنّ الصفقة الكبري التي جرى الإعلان عن تفاصيلها اليوم، والخاصة بمشروع رأس الحكمة هي بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، مشيدًا بدور الحكومة في تهيئة مناخ الاستثمار من خلال تطوير البنية التحتية، واتخاذ عدة إجراءات من شأنها تذليل جميع العقبات التي تعرقل عمل المستثمرين في مصر.

وأشار «الكشكي» إلى الدور البارز الذي يلعبه مجلس النواب المصري، بهدف تهيئة البيئة التشريعية للمساهمة في تحسين المناخ الاستثماري، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.