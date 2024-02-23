«الإصلاح والتنمية» يشيد بـ«رأس الحكمة» ويدعو لاستغلاله في توطين الصناعات

أشاد المهندس علاء عبدالنبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية بمشروع رأس الحكمة الذي يعتبر من أكبر المشروعات بين مصر والإمارات في شكل استثمار مباشر.

حزب الإصلاح والتنمية يشيد بمشروع رأس الحكمة

وقال نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، في تصريح له: نحن نشعر بالفخر والاعتزاز بمشروع رأس الحكمة الضخم، الذي يتضمن إنشاء مطار ومشروعات متكاملة بالتعاون بين شركات مصرية وإماراتية. إن ضخ 35 مليار دولار خلال شهرين لصالح هذا المشروع يعد إنجازًا كبيرًا، إذ جرى تأكيد استثمار 15 مليار دولار خلال أسبوع و20 مليار دولار خلال شهرين، ستحصل مصر على 35% من أرباح هذا المشروع، وتسعى الإمارات لاستثمار 150 مليار دولار في رأس الحكمة.

وأوضح نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن هذه الخطوات تؤكّد التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتطور المستدام في المنطقة، كما يسهم المشروع في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ومواجهة البطالة وتخفيض قيمة الدولار الأمريكي في السوق الموازية مما يسهم في انخفاض الأسعار.

ودعا إلى استغلال هذا الاستثمار الضخم في مشروعات توطين الصناعة وزيادة الإنتاج في كل المجالات التنموية خاصة الصناعات الخضراء، بجانب أهمية الاستثمار في توطين الصناعات التكنولوجيا والإلكترونية وصناعة السيارات الكهربائية والصناعات البتروكيمائية.