«كتلة الحوار»: صفقة «رأس الحكمة» تساهم في استقرار أسعار الصرف

ثمنت كتلة الحوار الوطني، توقيع الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، شراكة استثمارية كبرى مع دولة الإمارات العربية؛ لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكومة، بمبلغ 35 مليار دولار، من بينها 24 مليار دولار سيولة مالية، سوف تدخل السوق المصريّ، علاوة على خفض الدين الخارجي 11 مليار دولار، مقابل التنازل عن ودائع في البنك المركزي بنفس المبلغ.

صفقة رأس الحكمة

وأكدت كتلة الحوار، أن تلك الصفقة الاستثمارية الكبرى تعتبر هي الأضخم في تاريخ الاستثمار في مصر، وتأتي كجزء من مخطط التنمية العمرانية، الذي يشمل تنمية مطروح والسلوم والعلمين، فيما يعد أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، يساهم في تعظيم الأصول المملوكة للدولة، وإلى جانب القيمة المالية تحصل مصر على 35% من الأرباح.

تعزيز قيمة العملة الوطنية

وأضافت، في بيان، أن قيمة المشروع الذي يأتي ضمن استراتيجية مصر 2052، تكمن أيضًا في توفير آلاف فرص العمل للشباب، علاوة على تحقيق جزء كبير من الاستقرار في سوق الصرف، وتعزيز قيمة العملة الوطنية، والذي ينتظر أن يساهم في خفض أسعار العديد من السلع، وهو الملف الذي يشغل جموع الشعب المصري خلال الفترة الأخيرة.