غلق باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للمهندسين بكفر الشيخ

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للمهندسين بمحافظة كفر الشيخ، باب التصويت تمهيداً لفرز الأصوات وإعلان النتيجة عقب انتهاء الوقت المحدد لإجراء التصويت الذي بدأ منذ الساعة الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة.

انتخابات النقابة الفرعية للمهندسين بمحافظة كفر الشيخ

وتوافدت أعداد كبيرة من المهندسين الذين لهم حق التصويت قبل انتهاء التصويت في انتخابات النقابة الفرعية للمهندسين بمحافظة كفر الشيخ بمقر النقابة بشارع عبد السلام عارف بمدينة كفر الشيخ، والتي أُجريت تحت إشراف قضائي كامل.

ومن المقرر أنّ تظهر نتيجة انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للمهندسين بكفر الشيخ بعد ساعات قليلة، حيث يتم اختيار 7 مرشحين لمقاعد النقابة الفرعية، فضلاً عن إعلان النتائج التي حصل عليها المرشحين لمجلس النقابة العامة، ومن ثم تجميع النتائج من كافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، تمهيداً لإعلان النتيجة بشكل رسمي من قبل اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي للمهندسين.

16 مرشحاً في انتخابات النقابة الفرعية للمهندسين بمحافظة كفر الشيخ

ويتنافس على مقاعد النقابة الفرعية للمهندسين بكفر الشيخ 16 مهندساً مقسمين إلى 7 مرشحين عن شُّعبة «الكهرباء»، و4 مرشحين عن شُّعبة «الميكانيكا»، و3 مرشحين عن شُّعبة «المدني» و2 مرشحين عن الشُّعب المُجمعة وهي «الغزل والنسيج، والكيميائية والنووية، والتعدين والبترول والفلزات».

ويصل عدد من يحق لهم التصويت في انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للمهندسين بكفر الشيخ من أعضاء الجمعية العمومية إلى 20 ألف عضو، وهم المهندسون الذين سددوا الاشتراك السنوي.