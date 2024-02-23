«الإمارات اليوم»: اتفاقية رأس الحكمة تشمل تطوير مناطق استثمارية وسياحية وترفيهية

سلطت صحيفة «الإمارات اليوم» الضوء على توقيع صفقة بين مصر والإمارات العربية المتحدة لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط والتي توفر لمصر 35 مليار دولا خلال الشهرين المقبلين.

ومن المتوقع أن تجلب هذه الصفقة استثمارات بقيمة 150 مليار دولار للاقتصاد المصري، كما تشمل الصفقة بين مصر والإمارات تطوير مناطق استثمارية، تجارية، سكنية، سياحية، وترفيهية في منطقة رأس الحكمة، من المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع في وقت مبكر من العام المقبل.

شركة ADQ تستفيد مع الشركاء المصريين والدوليين

وأعلنت ADQ، الشركة الاستثمارية القابضة في إمارة أبوظبي، خططها للاستثمار بقيمة 35 مليار دولار في مصر، وتستحوذ القابضة ADQ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 24 مليار دولار، بهدف تطوير المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشروعات تطوير المدن الجديدة عبر ائتلاف خاص، وخلال هذا الاستثمار تحول القابضة ADQ 11 مليار دولار من الودائع للاستثمار في مشروعات رئيسية في مصر لدعم نموها الاقتصادي وتعزيز ازدهارها.

ومنطقة رأس الحكمة التي تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، ستتضمن مرافق سياحية، منطقة حرة، ومنطقة استثمارية، كما توفر مساحات سكنية، تجارية، وترفيهية، بالإضافة إلى وسائل اتصال محلية ودولية ميسرة، وتهدف القابضة (ADQ)، من خلال استغلال محفظتها المتنوعة من الشركات وشركائها، إلى تعزيز جاذبية رأس الحكمة كوجهة مالية وسياحية دولية متميزة، مع تبني أحدث حلول المدن الذكية والتكنولوجية، وستستفيد القابضة (ADQ) أيضًا من التعاون مع الشركاء المصريين والدوليين لدعم خططها التنموية والاستثمارية.