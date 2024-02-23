عضو «صناعة العقار»: مشروع «رأس الحكمة» يؤدي إلى خفض سعر الدولار وإنعاش الاقتصاد

أكّد المهندس أمجد حسنين، عضو غرفة صناعة العقار، أنّ توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى بين مصر وتحالف إماراتي، هو هدف سعيد لجميع الشعب المصري، وبشكل خاص لصناعة التطوير العقاري على عده محاور، مشيرًا إلى أنّ المشروع يؤدي إلى خفض قيمة الدولار وإنعاش الاقتصاد المصري.

تغيير شكل الساحل الشمالي

وأوضح «حسنين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أنّ المطور والمستثمر الأجنبي، سيعمل على الأرض ويقوم بتنميتها، ويخلق فرص عمل أثناء المشروع وبعد الانتهاء منه، موضحًا أنه بحدث اليوم سيكون هناك تغيرات في شكل الساحل الشمالي المصري.

تطوير سياحي وعمراني وصناعي

ونوه إلى أنّ الساحل الشمالي المصري، كان يجري استخدامه لمدة شهرين ثمّ إغلاقه، وكان لابد من تغيير هذه الثقافة وبنوعية مختلفة من المشاريع، مع وجود استثمارات ما يعد تغيرًا حقيقيًا وتنمية وزيادة في عدد السياح، موضحًا أنّ هذا المشروع يخلق تطوير سياحي وعمراني وصناعي، وهو أحد أهم مخارج مصر من الأزمة الحالية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر.

انخفاض في سعر الدولار وانتعاش الصناعة

وشدد على أن هذا المشروع سيحدث انتعاشه مباشر، مؤكدًا أنه يتوقع بداية من الأسبوع المقبل أن يكون هناك انخفاضًا في سعر الدولار، وانتعاش الصناعة وعودة الاقتصاد المصري لمساره الطبيعي، موضحًا أن تنمية الساحل الغربي وتنمية رأس الحكمة جزء من المخطط الاستراتيجية 2052، وتعمل عليه الدولة المصرية منذ 2008، وهي عبارة عن مخطط ووضع الطرق الرئيسية لتمر بين المدن التي نهدف لتنميتها.

وأشار إلى أنّ مشروع رأس الحكمة يعد 4 أضعاف حجم مدينة الشيخ زايد، منوهًا بأن يبلغ 50 كيلومترًا على البحر، وهو ميزة لا توجد في أي مدينة على مستوى العالم.