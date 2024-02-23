أمين «الحرية المصري»: الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية

أكد رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، أن الصفقة الاستثمارية الكبرى، بين مصر والإمارات والتي تم توقيعها بمقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، هي بداية حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز المستثمرين على العمل في مصر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأوضح عطية، في بيان له، أن المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء للكشف عن تفاصيل الصفقة الكبرى وإعلان الاتفاق على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية، بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، والتي بلغت قيمتها 35 مليار دولار مبدئيا على دفعات، ومستهدف منها 8 ملايين سائح سنويا، هو دليل على الوضوح والشفافية التي عهدناها منذ بداية حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي للبلاد، وهو مصارحة الشعب المصري بكل الأحداث، وتأتي ردا على المشككين والمزايدين حول الصفقة وصفعة قوية لمروجي الشائعات لإثارة البلبلة.

وأضاف عطية، أن اتجاه الدولة المصرية نحو تنمية الساحل الشمالي هو خطوة بداية نحو الجمهورية الجديدة، وتأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي نحو إحداث التنمية في كل بقاع الجمهورية، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بالتحرك السريع نحو جذب استثمارات أخرى، وتشجيع المستثمرين للاستفادة من ذلك والتنمية التي قامت بها الدولة المصرية.