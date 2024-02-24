مدرب كاراتيه صباحا ومنشد ليلا.. «إسلام» عنده «إبداع بروحين» (فيديو)

منذ صغره وهو متيَّم بحب الابتهالات والأناشيد الدينية لبراعة صوته الذي ساعده كثيرا، وكان دائم الحضور في الإذاعة المدرسية لإعجاب أصدقائه والمعلمين بصوته العذب، بالإضافة إلى ذهابه إلى جميع المناسبات الدينية والاحتفالية بقريته والقرى المجاورة له حتى ذاع صيته في محافظة المنوفية.

يقول إسلام خليل، الطالب بكلية اللغة العربية، إنه منذ صغره وهو يعشق مدح النبي وآل بيته الكرام، وكان يذهب إلى المشايخ لحفظ القرآن الكريم وترتيله حتى اكتشفوا صوته العذب في تلاوة القرآن والأناشيد الدينية ومنذ ذلك الوقت أصبح أهالي القرية يستدعونه لإحياء المناسبات الدينية بها.

كاراتيه بجانب الإنشاد

الشاب البالغ من العمر 21 عاما، أوضح أنه منذ عدة سنوات تدرب في لعبة الكاراتيه وشارك في العديد من البطولات في محافظة المنوفية وخارجها، ونجح بالحصول على الحزام الأسود، والآن بجانب دراسته ومجال الإنشاء يذهب إلى أحد النوادي لتدريب الأطفال والطلاب على لعبة الكاراتيه.

طموحه في المستقبل

ونجح ابن محافظة المنوفية في الحصول على المركز الأول في الإنشاد الديني بالكلية، وطموحه هو أن يصبح مبتهلا في الإذاعة والتليفزيون في قادم السنوات وأن يسير على خطى المبتهلين الكبار أمثال الشيخ النقشبندي والشيخ طه الفشني، الذي يحرص على الاستماع لهم في الابتهالات والأناشيد الدينية لكي يتعلم منهم.