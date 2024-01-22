«أزهرية سوهاج» تشارك في الدورة 55 لمعرض الكتاب بفرقة إنشاد ديني

يضع الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، بمشاركة خالد إبراهيم، مدير عام إدارة التعليم النموذجي، وسامي فؤاد مدير الإدارة القانونية بقطاع المعاهد الأزهرية، اللمسات الأخيرة لتكوين فرقة الإنشاد الديني بالإدارة الأزهرية بسوهاج.

ومن المقرر تكوين الفرقة تحت إشراف إدارة رعاية الطلاب برئاسة محمد جمال وإدارة رياض الأطفال برئاسة الدكتورة لبنى السيد، وذلك للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 لهذا العام.

فريق إنشاد إدارة سوهاج الأزهرية

وأوضح الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، لـ«الوطن»، أن الإدارة لا تدخر جهدا في تشجيع الطلاب على المشاركة بالأنشطة الطلابية وتحقيق التميز بها بمختلف المجالات، لافتا إلى أن «أزهرية سوهاج» تمتلك مواهب متعددة في الإنشاد الديني.

تدريب الترقي بإدارة أزهرية سوهاج

من جهة أخرى، نظمت منطقة سوهاج الأزهرية دورة تدريبية للمعلمين المستهدفين لتدريبات الترقي بمنطقة سوهاج الأزهرية، تحت رعاية الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وبحضور مشرف التدريب بدوي عزت والمدربة أسماء حمدي بغدادي.