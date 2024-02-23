تحقق أول توقعات عبير فؤاد في مباراة الأهلي وميدياما الغاني.. ماذا حدث؟

على ملعب بابا يارا يلاعب النادي الأهلي نادي ميدياما الغاني، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومع ترقب جماهير الساحرة المستديرة، توقعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد التألق لبعض لاعبي النادي الأهلي وتشتت آخرين، لكنها توقعت أمرا في الشوط الأول لحارس الأهلي مصطفى شوبير؛ فماذا حدث؟.

ماذا توقعت عبير فؤاد ؟

مع انتهاء الشوط الأول من مباراة الأهلي ومدياما الغاني، تحقق توقع جديد لخبيرة الأبراج عبير فؤاد، إذ تألق حارس المرمى مصطفى شوبير في الشوط الأول وحافظ على نظافة شباكه، وهو ما توقعته «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وكانت عبير فؤاد توقعت الحظ الجيد للاعب مصطفى شوبير الذي يقود حراسة المرمى، وتوقعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لـ لاعب الأهلي المولود في 17 مارس، أن يتمتع بنشاط ويقظة: «مصطفي شوبير 17 مارس هو برج الحوت، الشمس في برجه عطارد، كمان دخل برجه عنده نشاط ويقظة ولياقة لحد ما».

توقعات عبير فؤاد للاعبي برج الدلو

وبالنسبة لبرج الدلو الذي يجمع محمد هاني، ياسر إبراهيم، ومحمد عبد المنعم في خط دفاع الأهلي، حذرتهم عبير فؤاد من الإصابات وعدم التركيز وعدم اتضاح الرؤية: «محمد هاني برج الدلو القمر في مواجهته ياخد باله عشان ميبقاش مشتت، ويضاعف تركيزه، مع ذلك عنده إصرار يوصل لأهدافه بسبب وجود المريخ، محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم دلو يضاعفوا تركيزهم.. يخلوا بالهم من صحتهم ومشتتين عرضة يقعوا يتخبطوا، أكرم توفيق كمان برج العقرب والقمر معاكس لحظة لازم يخلي باله».