«حماة الوطن» بشمال الصعيد: مشروع رأس الحكمة بداية جادة للقضاء على التضخم

أكد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد، أن صفقة مشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة، ستعطي دفعة قوية للاقتصاد المصري، للانطلاق نحو آفاق أوسع، وتمهد لشراكات استثمارية جديدة، تحقق عوائد ضخمة للدولة المصرية، تمكنها من مواجهة التحديات التي تعرقلها وتؤرق الحياة المعيشية للمواطنين، مؤكدا أن هذه الصفقة الضخمة، نقلة نوعية غير مسبوقة للاقتصاد المصري، كما أنه بداية جادة للقضاء على التضخم والسوق السوداء للعملة.

وقال الرتمي في بيان، إن الصفقة الاستثمارية الضخمة التي تصل عوائدها لـ35 مليار دولار بالإضافة إلى 35% من أرباح مشروع مدينة رأس الحكمة، تبرهن على قيمة وحجم الأصول الاستثمارية التي تمتلكها مصر، التي ستنطلق مصر فيها مستقبلًا، لإبرام المزيد من الصفقات الاستثمارية الكبرى، مؤكدا أن هذه الصفقة شراكة وليست بيع أصول.

تحسين مناخ الاستثمار

وأضاف الرتمي أن صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة، نتاج لتحسين مصر مناخ الاستثمار بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث أدرك الجميع، قيمة ما قامت به مصر من مشروعات البنية التحتية ومشروعات الطرق، التي مهدت لاستقطاب استثمارات أجنبية ضخمة، التي كان آخرها مشروع مدينة رأس الحكمة.

تطوير وتنمية رأس الحكمة

لفت إلى أن مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، ينسجم مع الشراكة التاريخية والاقتصادية بين مصر والإمارات، التي تمخضت عن أضخم صفقة استثمارية في تاريخ مصر، مشيرا إلى أن تلك الشركة مستمرة، ولن تنقطع.

وثمن الرتمي حرص مصر على أن تكون صفقة مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، قائمة على الشراكة، وليس على بيع الأصول، وهي تضمن لمصر ملكيتها في تلك المنطقة الساحرة، التي تجتذب ملايين السائحين الأجانب.