بنك جولدمان ساكس: حجم الاستثمارات في صفقة «رأس الحكمة» أكبر من المتوقع

أكّد بنك جولدمان ساكس، أنّ حجم الاستثمارات في صفقة رأس الحكمة أكبر بكثير مما كان متوقعًا، وتكفي لتغطية فجوة التمويل، حسبما ذكرت قناة «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل.

تدفق العملات الأجنبية للبنك المركزي المصري

وأشار البنك إلى أنّ الصفقة توفر تدفق العملات الأجنبية للبنك المركزي المصري، وتحقيق سيولة كافية، متابعًا: «نتوقع حدوث انخفاض حاد في طلب المضاربة على العملات الأجنبية، في السوق الموازية للاقتصاد المصري».

وأفاد بأن الصفقة المبرمة بين مصر والإمارات، بشأن رأس الحكمة تتيح الفرصة أمام السوق المصريّة؛ لاستعادة السيولة في سوق العملات الأجنبية.