البيان الإماراتية: الاستثمار في رأس الحكمة يجعلها من أهم الوجهات السياحية

كشفت الشركة الاستثمارية القابضة «ADQ»، ومقرها أبو ظبي، عن خطط لاستثمار ما مجموعه 35 مليار دولار مع مصر، بحسب ما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

وتحصل «ADQ» على حقوق التطوير لرأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، على أن تتحول المنطقة إلى واحدة من أكبر التطورات في مصر، وتواصل الحكومة المصرية الاحتفاظ بحصة - بنسبة 35 في المائة - في التنمية.

11 مليار دولار في مشروعات رئيسية

وإلى جانب رأس الحكمة، تستثمر «ADQ» بالإضافة إلى ذلك 11 مليار دولار في مشروعات رئيسية في جميع أنحاء البلاد «لدعم نموها الاقتصادي وتنميتها».

وتهدف «ADQ» من خلال الاستفادة من محفظة شركاتها المتنوعة وشركائها في تعزيز المميزات الجاذبة لمشروع رأس الحكمة كوجهة مالية وسياحية دولية متميزة، وأيضًا تتبنى «أحدث حلول المدن الذكية الرقمية والتكنولوجية».

وصرحت «ADQ»، بأنها ستستفيد من الشركاء المصريين والدوليين لدعم خططها التنموية والاستثمارية.

الساحل الشمالي في مصر يحظى باهتمام المستثمرين والسياح العالميين

وأشارت صحيفة «البيان» إلى أن الساحل الشمالي في مصر يحظى باهتمام هائل من المستثمرين والسياح العالميين، ما أظهر قابليته على الاستفادة من الشراكات الدولية وستكون رأس الحكمة وجهة عالمية المستوى في البحر الأبيض المتوسط تشمل مناطق جذب مميزة

وقال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ADQ: «إن ADQ شريك استثماري طويل الأمد في مصر، وقد أظهرنا قدرتنا على اختيار الفرص التي تتماشى مع إطارنا الاستثماري وتفيد الاقتصاد المصري، كما يأتي الاستثمار في منطقة رأس الحكمة ضمن التزامنا بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية الفاخرة والأكثر جاذبية في مصر عبر تمكين مشروعات التطوير والبنية التحتية الحيوية، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة في الاقتصاد المصري المتنوع».

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