العلاقات بين مصر والإمارات.. مشروعات في مختلف المجالات 

علاقات وطيدة تجمع مصر والإمارات، أحدها الصفقة الاستثمارية الكبرى التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لتنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة الذي يوفر ملايين من فرص العمل بكل ما يمتلكه من مقومات ضخمة باستثمار أجنبي مباشر بإجمالي 35 مليار دولار.

الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر

وتمثل دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، وفق الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستعلامات، وتعد القاهرة خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية.

وفق الهيئة، فإن دولة الإمارات تعد أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، وتعمل العديد من الشركات الإماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات نحو 3 مليارات دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2021، حسبما أكدته الهيئة العامة للاستعلامات، مقابل 3.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020، كما ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى ملياري دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2021.

وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر ارتفاعًا لتصل إلى 1.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020، كما سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020.

مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي

وتشتمل العلاقة الاقتصادية بين مصر والإمارات محطات مهمة، ففي 12/2/2024 شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على ملحق تمديد مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر، ووزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات.

وفي 29/10/2023 شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، افتتاح أحدث فروع بنك أبو ظبي الأول FABMISR، داخل مقر الهيئة بالعين السخنة، وفي 15/8/2023 عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، لبحث تعزيز جهود التعاون المستقبلي في ضوء العلاقات المصرية الإماراتية.

في 7/9/2021 أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله المري، أن العلاقات بين بلاده ومصر، «استراتيجية راسخة تعززها الإرادة المشتركة بين قيادتي البلدين، لمواصلة تنمية أواصر التعاون إلى مستويات أعلى»، موضحاً أن شراكة البلدين في المجالات الاقتصادية تشهد نموا مستمرا في التنسيق الحكومي وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات.