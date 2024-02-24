فصل التيار الكهربائي عن 8 مناطق ببلطيم في كفر الشيخ اليوم

أعلنت هندسة كهرباء بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن 8 مناطق في مدينة بلطيم، اليوم السبت، من الساعة العاشرة صباحاً حتى انتهاء أعمال الصيانة على مدار عدة ساعات، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على لوحة توزيع الكهرباء، بمعرفة هندسة كهرباء بلطيم.

فصل التيار الكهربائي عن 8 مناطق بمدينة بلطيم

وذكرت هندسة الكهرباء، في بيان، أنّ المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي «سيدي فتح اللّه - الشهداء - حمدين - الدوانسي - الكورنيش - منطقة الموقف الغربي - منطقة شركة المياه - شارع التحرير»، مؤكدةً إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقاً للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربائي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع

وتهيب هندسة كهرباء بلطيم، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المُعلن عنه.