«خطة النواب»: مشروع «رأس الحكمة» يعود على المواطن بانخفاض أسعار السلع

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاستثمارات في مشروع «رأس الحكمة»، توفر أرصدة نقدية من العملة الدولارية للمستوردين لاستيراد السلع، ومن ثمّ زيادة المعروض في الأسواق، ما يترتب عليه انخفاض الأسعار ومعدلات التضخم، وتقليل الفجوة بين سعر الدولار في السوق الموازي، وبين السعر الرسمي.

صفقة الشراكة في مشروع «رأس الحكمة»

وقال «سالم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إن جميع الحاضرين في مؤتمر الإعلان عن صفقة الشراكة في مشروع «رأس الحكمة» كانوا في قمة سعادتهم، والجميع كان يبارك للدولة المصرية والحكومة والشعب المصري ويشكر القيادة السياسية على بداية الانفراجة الحقيقة للصعوبات الاقتصادية.

أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر

وأردف أنّ هذه الصفقة أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، مؤكدًا أن هذا المشروع يدخل ضمن مشاريع مصر في التنمية العمرانية المستدامة 2025، وهناك مخطط عمراني وضعته الحكومة المصرية؛ لتطوير عدة مناطق موجودة على ساحل البحر الأحمر والبحر المتوسط.

المشروع سيضم أحياء سكنية وسياحية وترفيهية

وأضاف أن هذا المشروع على مساحة 40.600 ألف فدان، وسيضم أحياء سكنية وسياحية وترفيهية وأيضًا إنشاء مطار دولي، مشددًا على أن البعض يتحدث عن بيع الأراضي وهذا لا أساس له من الصحة وهو عبارة عن مشاركة بين الدولة والمصرية شأنها شأن أي مشروع، منوهًا إلى أنّ هذا المشروع على مستوى أكبر والجانب المصري سيشارك بالأرض والجانب الإماراتي سيشارك بالتمويل.