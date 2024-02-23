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رئيس «إسكان النواب»: مشروع رأس الحكمة نقلة نوعية غير مسبوقة للاقتصاد المصري

كتب:

حسن صالح
07:35 م | الجمعة 23 فبراير 2024
توقيع عقد استثمار رأس الحكمة

توقيع عقد استثمار رأس الحكمة

قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن مشروع رأس الحكمة، يُعد المشروع الاستثماري الاقتصادي الأضخم في تاريخ مصر

أضاف أن المشروع يسهم في تحفيز المستثمرين على العمل في مصر، وسيؤدي  لتوفير العملة الصعبة وخفض سعر الدولار مما ينعكس على خفض الأسعار، وتوفير فرص العمل. 

مخطط التنمية العمرانية 

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات صحفية اليوم، أن المشروع يهدف لتنفيذ مخطط التنمية العمرانية الذي يشتمل  تنمية مطروح والسلوم والعلمين، ويدعم وجود مدينة عالمية على أرض مصرية

أشار «الفيومي»، إلى أن المشروع يعزز القطاع السياحي في مصر، ويعكس نجاح المطورين العقاريين في عملية الاستثمار، من خلال مدن جديدة ذكية ببنية أساسية متطورة تستوعب ملايين السكان وتخلق فرص العمل للشباب المصري، وتوفر سيولة من النقد الأجنبي وتحسن من الأوضاع الاقتصادية المصرية.

الاستفادة الحكيمة من الإمكانيات الهائلة

وأشار رئيس تجارية القليوبية، إلى أن الصفقة تعكس أيضًا الاستفادة الحكيمة من الإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها الدولة المصرية، سواء من ناحية الموقع الاستراتيجي على البحر الأحمر والبحر المتوسط، أو من ناحية البنية التحتية المتطورة والقوانين الاستثمارية الملائمة، لافتا إلى أن مشروع رأس الحكمة يساعد على زيادة التدفق السياحي والنقد الأجنبي.

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بقلم حسن صالح