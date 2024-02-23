دينا عصمت: استثمارات «رأس الحكمة» تهدف إلى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي

أكّدت الإعلامية دينا عصمت، أنّ مصر رأت أن الغد يحتاج لمزيد من العمل والجهد والابتكار، فأعلنت عن أكبر صفقة في تاريخها باستثمار مباشر بشراكة مع كيانات اقتصادية كبرى؛ لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

نقل الخبرات وخلق فرص عمل جديدة

وشددت «عصمت»، خلال تقديم برنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أن النتيجة في نقل الخبرات للعمالة المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، وضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى 6 سنوات من الدراسات والاستراتيجيات تأتي في إطار خطة الدولة المصرية في التنمية حتى عام 2025، والتي أنتجت أول بادرة اقتصادية كبرى بهذا الحجم، يعقبها المزيد من الشركات لا هدف لها سواء مواطن آمن في سربه يمتلك قوت يومه.

أضخم وأكبر استثمار على مدار تاريخ الدولة المصرية

وأوضحت أن هذا المشروع أضخم وأكبر استثمار على مدار تاريخ الدولة المصرية بـ35 مليار دولار استثمار مباشر، و150 مليار دولار على مدار بناء المشروع جرى التوقيع اليوم لتحصل مصر على 24 مليار دولار سيولة مباشرة، و11 مليار دولار من قيمة الوديعة الإماراتية بالبنك المركزي.

ونوهت بأنّ مساحة مدينة رأس الحكمة، تبلغ 170.8 مليون متر مربع، باستهداف حجم تدفق سياحي يتجاوز الـ8 ملايين سائح سنويًا.