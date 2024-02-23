جميل برسوم خلال تكريمه بـ«الكاثوليكي للسينما»: المهرجان يختار أفلامه بعناية شديدة

كرم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ72، اليوم، الفنان جميل برسوم بجائزة الأب مظلوم.

وحرص الفنان جميل برسوم خلال كلمته على توجيه كلمة شدد خلالها على أهمية المهرجان الكاثوليكي الذي يختار أفلامه بعناية شديدة كل دورة، والذي يعد الأعرق في الشرق الأوسط.

وأضاف «برسوم»، قائلاً: «الكنسية مرتبطة بالشعب المصري ومشاكله وقضايا وأفراحه وأحزانه وأبوابها مفتوحة للشعب المصري».

وتضمنت قائمة جوائز المهرجان عدة فنانين من بينهم جائزة «فريد المزاوي» للفنان ناجي سعد، جوائز الإبداع الفني للفنان عماد رشاد والمؤلف عبدالرحيم كمال والمايسترو نادر عباسي ومدير التصوير أحمد المرسى، وتذهب جائزة التميز الإعلامي لعمرو الليثي.