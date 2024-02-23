بدء توافد النجوم لحضور حفل افتتاح المهرجان الكاثوليكي في دورته الـ72 (صور)

توافد، منذ قليل، عدد كبير من الفنانين لحضور حفل افتتاح المهرجان الكاثوليكي في دورته الـ72، برئاسة الأب بطرس دانيال، والمقرر انطلاقها بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، وتشهد الدورة الحالية تقديم أغنية خاصة من أجل فلسطين.

وحضر كل من الكاتب عبد الرحيم كمال، عماد رشاد، حورية فرغلي، نادر عباسي، أحمد المرسى، جميل برسوم، أحمد فؤاد سليم، عدد آخر من الفنانين.

وتتكون لجنة تحكيم للدورة الحالية من كل من حنان مطاوع، داليا مصطفي، احمد شاكر، الكاتب عبد الرحيم كمال، المونتير كمال الملّاخ، الموسيقار مصطفي الحلواني، مدير التصوير إيهاب محمد على، الناقد الفني على الفاتح.