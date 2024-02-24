حيلة ذكية يستخدمها أحمد مكي في الكبير أوي ليظهر بـ3 شخصيات في مشهد واحد

يستعد الفنان أحمد مكي، لتقديم الجزء الثامن من المسلسل الكوميدي الشهير «الكبير أوي 8»، ليعيش الجمهور مغامرات جديدة مع شخصيات أحمد مكي الثلاث، بين «الكبير وجوني وحزلئوم».

مشاهد ساخرة ومواقف كوميدية بين الشخصيات الثلاث تظل حاضرة بالوجدان، لكن يبقى سؤال المشاهد «كيف يصور أحمد مكي مشهدا يجمع بين حزلقوم والكبير وجوني في وقت واحد؟»

حيلة ذكية يستخدمها أحمد مكي في الكبير أوي

المخرج أحمد الجندي، قال في وقت سابق، إن أحمد مكي يستطيع الظهور بـ3 شخصيات، وهي «الكبير» و«حزلقوم» و«جوني» في وقت واحد، من خلال حديثه مع الهواء، ومن ثم توقع رد الفعل لتمثيل الريأكشن على الوجه، وكأن الشخص الآخر يرد عليه: «موهبة أحمد بتساعدنا لأنه يتحدث مع الهواء، ومتوقع ردّ الفعل الذي سيفعله وهو يمثل الشخصية الأخرى ويقوم به».

وأضاف الجندي في لقاء تلفزيوني سابق مع الإعلامية لميس الحديدي: «على سبيل المثال جوني بيقول جملة وهو متوقع رد فعل الكبير، وفي الأساس مفيش ممثل قدامه، فهو يقول الجملة ويتخيّل رد فعل الكبير ويقوم به».

وتابع: «المشهد الللي بيجمع الثلاثي حزلقوم والكبير وجوني ممكن نصور فيه يوم كامل».

ومسلسل الكبير أوي 8، بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، وعدد من ضيوف الشرف؛ أبرزهم أمينة خليل، والعمل من تأليف وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي.