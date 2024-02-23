تأثير غير متوقع لمتابعة مسلسل الكبير أوي 8.. ماذا يفعل في عقلك وجسمك؟

رغم أن مسلسل الكبير أوي 8 لم تبدأ حلقاته بعد، أثارت المشاهد الأولى شوق الجمهور لمتابعة طاقم الفنان أحمد مكي الكوميدي في رمضان، لكن ما لا يعلمه كثيرون أن تأثير العمل يتخطى حدود الضحك.

ويؤكد موقع «helpguide» البريطاني، أن الضحك الناتج عن مشاهدة الأعمال الكوميدية أفضل دواء لتقوية جهاز المناعة لديك، بخلاف دوره في تحسين المزاج، وتقليل الألم، وتأثيرات أخرى على العقل.

تأثير المسلسلات الكوميدية على الصحة النفسية

تحدثت الدكتورة صفاء محمود حمودة، أستاذ الطب النفسي في جامعة الأزهر، لـ«الوطن»، عن تأثير المشاهد الكوميدية في مسلسل الكبير أوي 8 وغيرها من الأعمال الكوميدية، كبير على عقل المشاهدين: «المسلسلات الكوميدية بتساعد على تحسن مزاج الشخص اللي بيتفرج عليها».

وتابعت: «مشاهدة الأعمال الكوميدية تقلل التوتر والكورتيزون، وتقلل الأدرينالين اللي لما يزيد بيشد العضلات ويوترها، عكس أفلام الأكشن اللي بتوتر الإنسان وتعلي الأدرينالين، فالكوميديا تساعد على الاسترخاء، وبتخلي الشخص عنده يقظة ويفصل دماغه، كأنها وسيلة للاسترخاء وفصل الدماغ عن الضغوط اللي بيقابلها في حياته، وتحافظ على الصحة النفسية».

مشاهدة الأعمال الكوميدية تمنحك الاسترخاء والسعادة

الكوميديا أسرع طريقة لإعادة التوازن للعقل والجسم، وتخفف الأعباء، وتبعث الأمل، وتربط الشخص بالآخرين، وتبقيه ثابتًا ومركّزًا ومتنبهًا، كما أنه تساعد على التخلص من الغضب، والتسامح بشكل أسرع، والضحك أيضًا يريح الجسم كله، بحسب حديث الدكتورة صفاء حمودة، لافتة إلى أنها تساعد على الاسترخاء وتخفف التوتر والإجهاد الجسدي، وتترك عضلاتك مسترخية لمدة تصل إلى 45 دقيقة بعدها.

وتشير أستاذ الطب النفسي، إلى أن الضحك يقلل هرمونات التوتر ويزيد الخلايا المناعية والأجسام المضادة لمكافحة العدوى، بالتالي يحسن مقاومتك للأمراض، ويعمل على إطلاق الإندورفين، وهي المواد الكيميائية الطبيعية التي تساعد الجسم على الشعور بالسعادة.