نقاد: نجاح «الكبير أوي» وتميز الأجزاء السابقة يضع الجزء الجديد في تحدٍّ صعب

على مدار 7 مواسم كاملة ارتبط الجمهور بمسلسل «الكبير أوى» الذى أصبح من أهم الوجبات الكوميدية الدرامية الأساسية على المائدة الرمضانية ويحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة، وفى الموسم الرمضانى 2024 يرتفع سقف التحدى أمام صُناع المسلسل مع تقديم موسم ثامن ملىء بالشخصيات الأيقونية فى مغامراتهم المثيرة بجرعة كبيرة من الكوميديا الطازجة التى جعلت للمسلسل نكهة خاصة مميزة عن غيره من الأعمال الكوميدية المعروضة فى نفس الوقت.

يقف المخرج المبدع أحمد الجندى فى تحدٍّ صعب هذا العام من وجهة نظر النقاد فى الحفاظ على مستوى الكوميديا الذى وصل إلى ذروته خلال المواسم السابقة، وهو ما يجعل مهمة فريق عمل المسلسل هذا العام ليست سهلة، حيث ينتظر الجمهور والنقاد حلقات وأفكاراً جديدة، خاصة مع وجود عدد كبير من النجوم الذين يحلون ضيوفاً على الحلقات بجانب الأبطال الرئيسيين للعمل.

«الشناوى»: نترقب وجبة كوميدية دسمة

يرى الناقد طارق الشناوى أن مسلسل «الكبير أوى» وصل إلى ذروة النجاح مع الموسم السادس، ولذلك يرتفع الرهان على الموسم الثامن فى تقديم محتوى كوميدى يتفوق على الجزءين السادس والسابع، قائلاً فى تصريحات لـ«الوطن»: «المسلسلات التى يقدم منها أكثر من جزء يكون الأمر بالنسبة لها كما قفز الحواجز، ولذلك يجب أن يقفز صُناع المسلسل مساحة أكبر فى كل مرة، وأتصور أن مجموعة العمل تدرك ذلك جيداً، لذلك هناك حالة ترقب لوجبة كوميدية دسمة عقب الإفطار فى موعدها الدائم، وأنتظر أن يكون الجزء الثامن أكثر نجاحاً من الجزء السابق».

«محسن»: أتمنى رؤية أفكار متطورة لنرى موسماً قوياً

وأكد الناقد أندرو محسن أن مسلسل «الكبير أوى» من الأعمال الدرامية التى بدأت قوية، ويرى أن الأجزاء الأولى تُعتبر الأقوى من وجهة نظره نتيجة الاستعانة بأفكار جديدة فى ذلك الوقت واللعب على فكرة الصعيدى بشكل كوميدى، متابعاً: «نجح المسلسل فى تحقيق صدى كبير منذ عرضه بالرغم من أن الممثلين المشاركين فى المسلسل لم يكونوا على نفس مستوى الشهرة الذى هم عليه الآن مثل بيومى فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل».

وأضاف «أندرو» فى تصريحات لـ«الوطن»: «قدّم فريق عمل المسلسل أفكاراً كثيرة على مدار المواسم السابقة وصولاً إلى تقديم مسلسل داخل المسلسل نفسه، وتم تكرار عدد من الأفكار، منها فكرة المباريات التى تم تقديمها فى الموسمين السادس والسابع، وأتمنى أن تكون هناك مساحة أكبر من التطور على مستوى الأفكار مع الموسم الثامن حتى نرى موسماً قوياً».

«البشلاوى»: نجاح المسلسل وراء تقديم أجزاء جديدة

كشفت الناقدة خيرية البشلاوى عن إيمانها بأن الأعمال الفنية تُعتبر سلعة ثقافية تجارية، وبالتالى عندما يقوم المنتج بتقديم أجزاء جديدة من عمل فنى قدمه فهذا يعنى أنه قام بعمل دراسة جدوى لهذا العمل، وأنه بالفعل سلعة مباعة ورائجة ويرغب فيها الجمهور، وهو ما يشجعه على وضع أمواله فى أجزاء أخرى، موضحة: «لا يُعتبر الأمر مجازفة أبداً، فالمجازفة أو المغامرة تكون عندما يتم عرض العمل ولا يلقى استحسان أو قبول الجمهور، ولكن الوضع مختلف مع مسلسل الكبير أوى، فالمسلسل حقق نجاحاً كبيراً واهتماماً لدى الجمهور شجّع صُناعه على تقديم أجزاء جديدة».

وأضافت «البشلاوى»، فى تصريحات لـ«الوطن»: «أتمنى أن يكون الجزء الثامن والجديد من مسلسل (الكبير أوى) على مستوى الجزء الأول الذى حقق نجاحاً كبيراً وجذب الأنظار إليه وحصد إشادات وردود فعل إيجابية من الجمهور والنقاد».