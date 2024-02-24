انطلاق الجولة 21 للمجموعة 11 بدوري القسم الثالث «منطقة الإسكندرية»

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ21 لدوري القسم الثالث للمجموعة الحادية عشر التي تٌنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم بإشراف الكابتن عامر حسين المشرف العام على المسابقات باتحاد الكرة، والعميد صبحي الصاوي رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، والكابتن حسن إسماعيل المدير التنفيذي، ومقرر اللجنة.

مباريات اليوم

وتنطلق 5 مباريات من دوري القسم الثالث المجموعة 11 بمنطقة الإسكندرية، حيث يلتقى مياه البحيرة مع الترام على ملعب مياه البحيرة، ويستضيف فريق بدر نظيره مركز شباب العامرية على ملعب بدر، ويواجه فريق مركز الدلنجات نظيره مركز شباب المعمورة على ملعب مركز شباب الدلنجات، ويلتقى مركز شباب أبو المطامير أمام المنتزه على ملعب أبو المطامير، ويستضيف مركز شباب إيتاي البارود نظيره مركز شباب كفر بولين على ملعب إيتاى البارود.

موعد المباريات

وأسفرت القرعة عن مشاركة فريق مركز شباب أبو حمص اللعب في هذه الجولة، بالإضافة إلى فريق أصحاب الجياد الذي لن يلعب اليوم نظراً لانسحاب فريق نهضة العامرية منذ نهاية الدور الأول لدوري القسم الثالث، وتقام جميع المباريات في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا.