محافظ الإسماعيلية: حملات تموينية مكثفة لمراقبة الأسواق

قال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إن الأجهزة التنفيذية تشن حملات تموينية مكثفة يجري توجيهها لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأضاف «بشارة» في بيان صحفي ان مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، نفذت حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع.

ضبط 2.5 طن دقيق في القنطرة غرب

وتمكنت حملة اليوم الأربعاء في ضبط 5 مخابز بمركزي القنطرة غرب وأبوصوير؛ لتصرفهم في كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر بـ 2.5 طن دقيق.

ونجحت حملة تموينية في ضبط 21 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر للبيع بأزيد من السعر الرسمي، ومحضر سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري)، و محضر ذبح خارج السلخانة وعرض لحوم مكشوفة، و19 محضر لعدم حمل شهادة صحية، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأوكازيون، ومحضري عدم الإعلان عن المخابز.

وأكد بشارة علي ان انه تم تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة، للمتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء.