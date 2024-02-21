قبل انطلاقه.. التفاصيل الكاملة لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي

تنطلق في 28 من فبراير الجاري، فعاليات مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، في دورته الـ25، والذي يضم أفلام من 62 دولة حول العالم، وتستمر حتى 5 مارس المقبل.

تفاصيل مسابقات الدورة الـ25

وأعلن الناقد عصام زكريا تفاصيل الدورة الجديدة، خلال المؤتمر الصحفي، مشيرًا إلى أنه سيتم تكريم كل من المخرج الفلسطيني مهدي فليفل والمخرج الأمريكي ستيف، بالإضافة للفنانة سلوى محمد على، مضيفًا أن الدورة الحالية تتضمن 5 مسابقات، وهي «مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة، مسابقة التحريك، مسابقة الطلبة».

أبرز المكرمين بالدورة الـ25

وأضاف «زكريا»، أن الدورة الحالية يشارك بها 121 فيلمًا، وسيتم خلالها الاحتفال بمئوية النادي الإسماعيلي، ورائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني، لافتًا إلى أنه سيتم عرض 3 أفلام له إلى جانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني احتفاءً به.

وتضم لجنة الأفلام الروائية القصيرة برئاسة المخرج الألماني دانيال كوتر أعضاء من عدة دول وهم الفنان صبري فواز من مصر، والدكتورة هندة حوالة من تونس، والفنانة زوي شميدرير من ألمانيا، وتضم المسابقة 20 فيلمًا، مشيرًا إلى أن المهرجان هذا العام يضم أفلامًا من فلسطين ومصر والسعودية والسودان.