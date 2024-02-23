«صناعة» الحوار الوطني: «رأس الحكمة» ستنعش خزينة الدولة.. وتساهم في توفير النقد الأجنبي

قال النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، والمقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطني، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الشراكة المصرية الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة، سيكون لها عائد كبير على الاقتصاد المصري، وستعود بالنفع على قطاع عريض من الصناعات المرتبطة بالقطاع العقاري، وتحتوى بنود هذه الصفقة، على الكثير من المميزات التي ستفيد الجانبين، وأولها ما يتعلق بتوفير 35 مليار دولار ستنعش خزينة الدولة، وتساهم في توفير جزء كبير من احتياجات الدولة المصرية من النقد الأجنبي.

وأشار في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن الصفقة عامل جذب للكثير من الشركات المحلية والعالمية، للاستثمار فى منطقة رأس الحكمة، وضخ الكثير من الاستثمارات المباشرة، نظرا لضخامة المشروع، أنه عبارة عن مجتمعات عمرانية متكاملة، مشيرا الى أن الملبغ المتوقع أن يستقطبه هذا المشروع والذى يصل إلى 150 مليار دولار، سيدعم بقوة توفير الآلاف من فرص العمل، أثناء فترة الإنشاءات، وبعد التشغيل الفعلي لكل مرحلة أيضا.

وأكد عضو مجلس النواب، أهمية عمل الحكومة على هذا النوع من الاستثمار الأجنبي المباشر، لما له من دور كبير فى مواجهة التضخم، وتعزيز قيمة العملة الوطنية، وحسن استغلال الموارد المتاحة لتحقيق الاستفادة المثلى منها، مشددا على أن القطاع العقاري قاطرة الاقتصاد المصري، ويرتبط به أكثر من 100 صناعة وآلاف العمالة المباشرة وغير المباشرة.