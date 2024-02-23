برلمانية: «رأس الحكمة» تهدف لضخ عشرات المليارات بمصر.. والقضاء على أزمة الدولار

قالت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إنّ الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة، دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وتأكيدًا على جدارة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات.

ضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد الوطني

ولفتت «التمامي» في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن الإعلان عن ضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد الوطني، خلال شهرين، مكسب ضخم للسوق المصري وسيعمل على إحداث نقلة حقيقية.

أضافت أن إعلان رئيس مجلس الوزراء، عن شراكة استثمارية مع دولة الإمارات، لتنفيذ مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار، دفعة قوية للاقتصاد المصري، في ظل الجهود التي تبذلها الدولة حاليًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، لمواجهة تحديات العملة الصعبة، بتوجيهات الرئيس السيسي: «رأس الحكمة سيجذب ملايين السياح لمصر، وهو مشروع استثماري كبير للغاية، ينتشل الاقتصاد من أزمته الراهنة ويعيد الدولار لحجمه الطبيعي».

توفير الآلاف من فرص العمل

وتابعت عضو مجلس النواب، أن أي استثمارات جديدة، سينتج عنها توفير الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية بالبلاد، كما أن هذه الصفقة الاستثمارية ستجذب صنعات عدة في الصناعة والزراعة وغيرها.

واختتمت «التمامي» بالإشارة إلى أن إعلان مدبولي عن صفقة رأس الحكمة، بداية القضاء الفعلي على الأزمة الاقتصادية في البلاد، وتوفير العملة الأجنبية.